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Объем сделок с землей в Украине за неделю просел на 43%
14:06 12.11.2021 |
В Украине за неделю 5-12 ноября проведено 2,28 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что на 43% меньше показателей прошлой недели, при этом общая площадь проданных земельных участков также сократилась на 43% - до 5,64 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.
Согласно сообщению, в целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 42,78 тыс. земельных сделок на участки общей площадью 106,03 тыс. га.
Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялось в среднем 325 сделка с землей (на минувшей неделе - 571 сделка в день) на общую площадь 0,81 тыс. га (1,42 тыс. га).
В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Киевской области - 102,1 тыс. грн. За ней следуют Львовская - 92,86 тыс. грн/га и Ивано-Франковская - 41,89 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Одесская и Ривненская области - соответственно 28,76 тыс. грн/га и 27,93 тыс. грн/га, за ними - Черновицкая и Хмельницкая области - соответственно 27,43 тыс. грн/га и 22,48 тыс. грн/га.
Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях - 5,22 тыс. грн/га и 5,81 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской - 8,38 тыс. грн/га, тогда как средняя по стране - 22,93 тыс. грн/га.
По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 14,07 тыс. га. За ней следуют Кировоградская - 13,06 тыс. га, Днепропетровская - 9,06 тыс. га, Полтавская - 9,01 тыс. га и Херсонская области - 7,97 тыс. га.
Средний по стране размер проданного земучастка в сделке - 2,44 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,38-0,65 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 4,0-5,1 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.
Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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