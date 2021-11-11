Экспорт украинской агропродукции вырос почти на 17%

Экспорт агропродовольственной продукции в январе-сентябре 2021 года составил 18,2 млрд долл. США, что на 2,6 млрд долл. США или почти на 17% превысило соответствующий показатель 9 месяцев 2020 года.

Об этом сообщил Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" по данным Государственной службы статистики Украины, передает Укринформ.

Определяющими позициями в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта являются зерновые и масличные культуры, растительное масло, остатки и отходы, а также мясопродукты. Их совокупная доля составляет более 85% в аграрном экспорте.

"Основными рынками сбыта остаются четыре региона - страны Азии, Европейского Союза, Африки и СНГ. В целом на них приходится более 97% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. Причем в 2021 году наблюдается рост отечественного агропродовольственного экспорта во все эти географические регионы", - отметили аналитики ИАЭ.

Основными импортерами отечественной агропродукции остаются азиатские страны, которые за январь-сентябрь 2021 г. закупили украинское продовольствие на 9,016 млрд долл. США. Доля Азии за этот период составила около 50% общего экспорта аграрной продукции.

Около трети отечественного экспорта сельхозпродукции - 30% - приходится на страны Европейского Союза. За 9 месяцев 2021 г. они закупили украинское продовольствие на 5,417 млрд долл. США.

Объемы экспорта в страны Африки составили 2,327 млрд долл. США - 13% общего экспорта аграрной продукции.

Страны СНГ за 9 месяцев 2021 г. импортировали украинское продовольствие на 959 млн долл. США, что составило 5% общего экспорта аграрной продукции.

По результатам января-сентября 2021 года рейтинг стран - импортеров отечественной агропродукции возглавил Китай. С начала нынешнего года эта страна закупила украинское продовольствие на 2,915 млрд долл. США, на 36% превысив соответствующий показатель прошлого года в 2,136 млрд долл. США.

Второе место занимает Индия, импортировавшая из Украины сельхозпродукции на 1,35 млрд долл. США. На третьем - Нидерланды, которые с начала года закупили украинскую еду на 1,203 млрд долл. США.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Египта (969 млн долл. США), Турции (747 млн ​​долл. США), Польши (743 млн долл. США), Испании (649 млн долл. США), Индонезии (634 млн долл. США), Германии (509 млн долл. США), Италии (452 ​​млн долл. США).

Эти десять стран - импортеров отечественной агропродукции в январе-сентябре 2021 года обеспечили более 55% доходов от экспорта продукции агропромышленного комплекса.