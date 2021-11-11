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Экспорт украинской агропродукции вырос почти на 17%
15:54 11.11.2021 |
Экспорт агропродовольственной продукции в январе-сентябре 2021 года составил 18,2 млрд долл. США, что на 2,6 млрд долл. США или почти на 17% превысило соответствующий показатель 9 месяцев 2020 года.
Об этом сообщил Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" по данным Государственной службы статистики Украины, передает Укринформ.
Определяющими позициями в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта являются зерновые и масличные культуры, растительное масло, остатки и отходы, а также мясопродукты. Их совокупная доля составляет более 85% в аграрном экспорте.
"Основными рынками сбыта остаются четыре региона - страны Азии, Европейского Союза, Африки и СНГ. В целом на них приходится более 97% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. Причем в 2021 году наблюдается рост отечественного агропродовольственного экспорта во все эти географические регионы", - отметили аналитики ИАЭ.
Основными импортерами отечественной агропродукции остаются азиатские страны, которые за январь-сентябрь 2021 г. закупили украинское продовольствие на 9,016 млрд долл. США. Доля Азии за этот период составила около 50% общего экспорта аграрной продукции.
Около трети отечественного экспорта сельхозпродукции - 30% - приходится на страны Европейского Союза. За 9 месяцев 2021 г. они закупили украинское продовольствие на 5,417 млрд долл. США.
Объемы экспорта в страны Африки составили 2,327 млрд долл. США - 13% общего экспорта аграрной продукции.
Страны СНГ за 9 месяцев 2021 г. импортировали украинское продовольствие на 959 млн долл. США, что составило 5% общего экспорта аграрной продукции.
По результатам января-сентября 2021 года рейтинг стран - импортеров отечественной агропродукции возглавил Китай. С начала нынешнего года эта страна закупила украинское продовольствие на 2,915 млрд долл. США, на 36% превысив соответствующий показатель прошлого года в 2,136 млрд долл. США.
Второе место занимает Индия, импортировавшая из Украины сельхозпродукции на 1,35 млрд долл. США. На третьем - Нидерланды, которые с начала года закупили украинскую еду на 1,203 млрд долл. США.
Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Египта (969 млн долл. США), Турции (747 млн долл. США), Польши (743 млн долл. США), Испании (649 млн долл. США), Индонезии (634 млн долл. США), Германии (509 млн долл. США), Италии (452 млн долл. США).
Эти десять стран - импортеров отечественной агропродукции в январе-сентябре 2021 года обеспечили более 55% доходов от экспорта продукции агропромышленного комплекса.
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