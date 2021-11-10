Минсельхоз США в ноябре увеличил оценку экспорта пшеницы Украиной на 0,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за ноябрь увеличило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем - с 23,5 млн тонн до 24 млн тонн, при этом сохранив оценку ее урожая на уровне данных за октябрь - 33 млн тонн.

Как отмечается, прогнозируемый мировой экспорт пшеницы составит рекордные 203,2 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше данных организации в октябре) в основном за счет роста ее экспорта из ЕС, Индии, России и Украины.

В ноябрьском отчете Минсельхоз США также сохранил для Украины прогноз урожая кукурузы в 2021/2022 МГ на уровне 38 млн тонн, ее экспорта - 31,5 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 5 ноября 2021 года экспортировала 20,43 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 19,3% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. В разрезе культур экспортировано 12,82 млн тонн пшеницы (на 17,4% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 4,52 млн тонн ячменя (на 33,8% больше); 2,83 млн тонн кукурузы (на 2% больше); 44,1 тыс. тонн муки (на 28,7% меньше).

Участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 20 октября определили предельные объемы экспорта пшеницы в текущем 2021/2022 МГ на уровне 25,3 млн тонн по сравнению с 17,5 млн тонн в предыдущем маркетинговом году. В 2020 году в дополнениях к меморандуму вводились также потолки экспорта кукурузы - 24 млн тонн и ржи - 16 тыс. тонн.