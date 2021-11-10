Гектар сельхозземли продают в среднем по 42 тысячи гривень

Средневзвешенная цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине составляет 42 354 грн.

Как передает корреспондент Укринформа, такие данные во время презентации информационно-аналитического бюллетеня "Обзор состояния земельных отношений в Украине" привел эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

Согласно этим данным, земля, предназначенная для ведения личного крестьянского хозяйства, в среднем продается по 52 170 грн за га, тогда как средняя цена одного гектара угодий с целевым назначением "для ведения товарного сельскохозяйственного производства" - 34 011 грн.

"Цены товарной земли самые высокие на Киевщине и на Львовщине. Притом, что это не те регионы, которые вносят наибольший вклад в отечественное аграрное производство. Дело в том, что землю, даже со статусом угодий сельскохозяйственного назначения, могут покупать "с прицелом" на застройку", - подчеркнул эксперт.

Он объяснил это на примере нескольких земельных участков, расположенных на поле, непосредственно граничащем с Сиховским районом Львова. Гектар пашни там обошелся новому владельцу почти 0,5 млн грн.

"Окупаемость такой инвестиции при организации сельхозпроизводства достаточно сомнительная. Скорее всего, человек, который ее приобрел, рассчитывает, что когда-нибудь сможет застроить эти земли", - считает Нейтер.

Что касается влияния на стоимость земли показателей ее плодородия, то, по данным авторов исследования, самые дорогие сельхозугодия в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях, где средневзвешенная цена гектара пашни колеблется в пределах 37-40 тыс. грн. Еще выше стоимость земли на Ивано-Франковщине и на Буковине. Роман Нейтер объяснил это тем, что средний размер земельных наделов там не превышает 1 га. Также на Прикарпатье, по его словам, многие земельные участки покупают по более высокой ценой для обустройства туристических локаций.

Как сообщалось, за время работы рынка земли в Украине зарегистрировано более 40 тыс. сделок, связанных с правом собственности на более 100 тыс. га сельхозугодий.