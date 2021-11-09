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Украина увеличила экспорт зерна почти на 19% с начала 2021/2022
08:24 09.11.2021 |
Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 - июнь 2022) по состоянию на 8 ноября составили 20 605 тыс. тонн, что на 18,8%, или на 3 254 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.
Согласно ему, уже экспортировано 12 888 тыс. тонн пшеницы, 4 520 тыс. тонн ячменя, 70,6 тыс. тонн ржи и 2 926 тыс. тонн кукурузы.
Кроме того, за указанный период снизился экспорт пшеничной муки и муки из прочих культур на 29,6%, или на 18,5 тыс. тонн, до 44,1 тыс. тонн.
Как сообщали Українськi Новини, фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 - июнь 2022) по состоянию на 25 августа составили 6 488 тыс. тонн, что на 2%, или на 127 тыс. тонн, больше аналогичного периода прошлого маркетингового года.
Украина занимает 5-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров пшеницы и 3-е место среди экспортеров ячменя.
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