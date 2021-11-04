Иордания открыла рынок для украинской молочной продукции

Компетентные органы Украины и Иордании на этой неделе согласовали форму сертификата на экспорт из нашей страны молока и молочных продуктов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, 4 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"На этой неделе мы открыли еще один рынок - экспорт украинской молочной продукции в Иорданию. Компетентные органы двух государств согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов. Это конкретный результат совместной работы дипломатов и специалистов Госпродпотребслужбы", - сказал Кулеба.

Он добавил, что это уже третий сертификат, согласованный между Украиной и Иорданией в этом году.

Глава МИД отметил, что торговля с этой страной развивается очень хорошо, недавно прошли политические консультации. "Мы возрождаем, по сути, двусторонние отношения с Иорданией, и есть желание делать это с обеих сторон", - отметил он.

Министр информировал, что дипломаты, в первую очередь, будут фокусироваться на создании новых возможностей для украинского бизнеса в Иордании и других странах.