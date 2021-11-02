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Зерновая корпорация возобновляет производство муки
08:44 02.11.2021 |
АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) возобновило производство муки на Богдановецком КХП.
Об этом ГПЗКУ сообщила в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Сейчас в корпорации работают четыре мукомольных комплекса по производству пшеничной муки - Кролевецкий КХП (Сумская область), Черняховский элеватор (Житомирская область), Львовский КХП и Тернопольский КХП, а Харьковский КХП - производит ржаную муку. Вся мука, изготовленная на этих предприятиях исключительно на внутренний рынок, на хлебокомбинаты и хлебозаводы", - говорится в сообщении.
В ближайшее время, отметили в корпорации, планируется возобновление производства пшеничной муки на Одесском КХП с целью выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам в связи с возобновлением экспорта муки в Объединенные Арабские Эмираты и Грузию.
ГПЗКУ с октября текущего года открыло новое экспортное направление в Восточную Африку - Республику Джибути.
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