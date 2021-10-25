В Клубе экспертов прошло первое мероприятие по популяризации украинских вин

В киевском аналитическом центре "Клуб экспертов" прошло первое из серии мероприятий посвященных популяризации вина украинского производства и перспективам развития винодельческой отрасли Украины, а также анализу продукции лучших производителей отечественного вина. Мероприятие прошло при участии и поддержке Одесского Национального Технологического Университета и объединения Укрсадвинпром.

Во время встречи участниками был заслушан доклад доктора сельскохозяйственных наук, профессора Одесского Национального Технологического Университета Натальи Каменевой на тему "Сенсорный анализ - инновационный инструмент развития винного сектора".

В ходе презентации были представлены результаты деятельности винодельческой отрасли в 2020 году. Так, за прошлый год Украина экспортировала 14,4 миллиона литров вина, что вдвое больше, чем в 2019 году, при этом импорт вина в Украину в 2020 году вырос на 22% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, доктор наук Наталья Каменева презентовала научно-учебную лабораторию сенсорного анализа вин, открытую в Национальной Академии Пищевых Технологий и успешно аккредитованную в соответствии с международным стандартом качества ISO 17025:2019.

"На сегодня лаборатория соответствует всем требованиям и стандартам, создана для сенсорного анализа пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами, подготовки и обучения экспертов сенсорного анализа, проведения исследований потребительских предпочтений в области сенсорного анализа по пищевым продуктам», - пояснила ученый.

Основатель "Клуба экспертов" Максим Уракин подчеркнул, что центр готов стать площадкой для популяризации вин украинского производства.

"Я считаю, что многие сорта украинского вина остаются недооцененными на потребительском рынке. В рамках данного проекта мы постараемся исправить ситуацию", - отметил он.

Глава объединения "Укрсадвинпром", в свою очередь, добавил, что господдержка отечественных виноградарей и виноделов все еще остается на низком уровне, что приводит к заполнению рынка импортными винами, в том числе низкокачественными.

"У нас самое большое объединение в стране в которое входит 80% украинских производителей вина, хотелось бы, чтобы государство системно работало над программами поддержки украинских производителей, от этого выиграет и потребитель, и бюджет", - сказал Владимир Печко.

Также в рамках встречи был проведен органолептический анализ качества 8 образцов ведущих украинских производителей вина.В дегустации приняли участие вина таких украинских производителей: SHABO, Artwinery (Артемовский завод шампанских вин), винодельческое хозяйство Князя П.Н.Трубецкаго, Frumushika, Beykush winery, Villa Tinta, Stakhovsky Wines, Leleka wines.

Мероприятие прошло в рамках партнерства с ведущим международным дегустационным конкурсом Odessa Wine Week. Следующий фестиваль Odessa Wine Week пройдет с 24 по 29 мая 2022 года в Одессе.