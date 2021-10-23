Продукты в мире будут дорожать еще на протяжении года – Bloomberg

Компании по всему миру сталкиваются с множеством проблем, связанных с цепочкой поставок, а также с более высокими затратами на энергию, сырье, упаковку и доставку. Поэтому потребителям следует готовиться к еще более высоким ценам на повседневные товары, пишет Bloomberg.

К примеру, компания Unilever, производитель мыла Dove, была вынужден поднять цены на свои продукты в среднем на 4% за прошлый квартал. Это самый большой скачок цен на продукцию с 2012 года, отметили в компании. Более того, компания допустила, что цены будут продолжать подниматься и в следующем году.

О такой тенденции говорят также в Nestle SA, Procter & Gamble Co. и Danone SA.

"Нас ожидает еще как минимум 12 месяцев инфляционного давления. Такая инфляционная ситуация, как сейчас, складывается где-то раз в 20 лет", - заявил CEO Unilever Алан Джоуп.

Отмечается, что в США и других развитых экономиках инфляция быстро выросла до значений, не виданных со времен финансового кризиса 2008-го. Это знаменует серьезное изменение в глобальной экономике и создает новые вызовы для центральных банков, годами удерживавших сверхнизкую инфляцию. Теперь они должны либо сокращать экономические стимулы до завершения пандемии, либо не делать ничего, потому что инфляция временная.

Пока сильнее всего инфляция ударила по экономикам развивающихся стран, свидетельствуют результаты Nestle. За первые 9 месяцев 2021-го швейцарская компания подняла цены в развивающихся странах на 2,6%, что в три раза больше, чем в развитых. Однако Danone считает, что инфляция догонит всех.