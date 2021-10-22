В Украине планируют упростить процедуру регистрации сортов растений и обращения семян

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале", регистрационный номер 3680-д.

За это решение на внеочередном заседании парламента проголосовали 260 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Документ должен установить цивилизованные "правила игры" и сформировать конкурентную среду на рынке для работы предприятий селекционного и семенного направлений.

Предлагается, помимо прочего, гармонизировать отечественное законодательство с положениями главы "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" Соглашения об ассоциации с Евросоюзом по направлениям "регистрация сортов" и "сертификация семян".

Для этого авторы законодательной инициативы хотят устранить ряд положений, которые затрудняют экспертизу новых сортов растений, ввести максимально эффективное и прозрачное регулирование сертификации семян на сортовые характеристики, упростить порядок получения разрешительных документов для ввоза образцов семян для исследовательских целей, унифицировать требования к госконтролю за деятельностью всех субъектов хозяйствования, задействованных в производстве и поставке семян.

Таким образом, как ожидается, удастся ускорить доступ украинских сельхозпроизводителей к новым сортам/гибридам сельскохозяйственных культур.

Среди принципиальных новаций законопроекта - лишение государственной монополии в сфере сертификации семян. Право заниматься сертификационной деятельностью получат предприятия всех форм собственности.

Украина входит в десятку крупнейших импортеров семян в мире. Ежегодно за ввоз из-зарубежа посадочного материала отечественные аграрии платят до полумиллиарда долларов. Тогда как по объемам экспорта семян страна "отстает", ежегодно зарабатывая на его продаже не больше $15 миллионов. При этом, по подсчетам специалистов, чтобы купить тонну импортной семенной кукурузы, производителям придется продать 50-70 тонн товарного зерна. Исправить ситуацию можно, только создав условия для преимущественного использования в стране семян отечественной селекции, а также реализации прогнозного потенциала наращивания экспорта семян до $1,5 миллиарда.