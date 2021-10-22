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За 9 месяцев Украина увеличила экспорт агропродукции на 16%
16:18 21.10.2021 |
В январе-сентябре 2021 года Украина увеличила экспорт продукции агропромышленного сектора на 16,4%, или 2,5 млрд долларов до 17,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), передают Українськi Новини.
"За 9 месяцев 2021 Украина сгенерировала 17,7 млрд долларов экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного сектора, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. В то же время доля агропромышленного сектора в общем украинском экспорте за указанный период составила 36%", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 62% сгенерированной выручки дает реализация 3 основных позиций: подсолнечное масло - 24% (4,3 млрд долларов), кукуруза - 20% (3,6 млрд долларов) и пшеница - 18% (3,1 млрд долларов).
Отмечается, что именно эти позиции за последний год значительно выросли в цене и позволили привлечь большие поступления; далее следуют рапс - 6% (1,1 млрд долларов), ячмень - 5% (0,9 млрд долларов), жмых от производства подсолнечного масла - 5% (0,9 млрд долларов) и курятина - 3% (0,5 млрд долларов).
Основными странами-покупателями украинской агропродукции были Китай, который обеспечил 16% экспорта из Украины на общую сумму 2,9 млрд долларов, Индия - 8% (1,4 млрд долларов) и Нидерланды - 7% (1,2 млрд долларов).
Кроме этого, совокупные отгрузки продукции агропромышленного комплекса в страны ЕС за январь-сентябрь 2021 года составляют 30% всей экспортной выручки.
При этом крупнейшими странами-импортерами украинской продукции агропромышленного комплекса были: Нидерланды - 7% (1,2 млрд долларов), Польша - 4% (0,7 млрд долларов), Испания - 4% (0,6 млрд долларов), Германия - 3% (0,5 млрд долларов), Италия - 2% (0,4 млрд долларов).
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