Предельный объем экспорта пшеницы установили на уровне 25,3 миллиона тонн - Минагро

Приложение к Меморандуму о взаимопонимании предусматривает, что Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МГ) сможет экспортировать не более 25,3 млн тонн пшеницы.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

«19 октября участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали Приложение к Меморандуму о взаимопонимании на 2021/2022 маркетинговый год. В документе определены предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 июля 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка на 2021/2022 МГ. Министерство организует подписание меморандума с участниками зернового рынка, начиная с 2011 года.

В Приложении к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 МГ было определено, что Украина экспортирует млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. В январе 2021 года были внесены изменения в Приложение к Меморандуму, которые предположили, что предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 МГ составит 24 млн тонн.

По данным Минагрополитики на 20 октября Украина с начала текущего маркетингового года уже экспортировала 11,0 млн тонн пшеницы, 53 тыс. тонн ржи и 1,6 млн тонн кукурузы.