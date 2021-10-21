Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предельный объем экспорта пшеницы установили на уровне 25,3 миллиона тонн - Минагро
11:28 21.10.2021 |
Приложение к Меморандуму о взаимопонимании предусматривает, что Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МГ) сможет экспортировать не более 25,3 млн тонн пшеницы.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
«19 октября участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали Приложение к Меморандуму о взаимопонимании на 2021/2022 маркетинговый год. В документе определены предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 июля 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка на 2021/2022 МГ. Министерство организует подписание меморандума с участниками зернового рынка, начиная с 2011 года.
В Приложении к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 МГ было определено, что Украина экспортирует млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. В январе 2021 года были внесены изменения в Приложение к Меморандуму, которые предположили, что предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 МГ составит 24 млн тонн.
По данным Минагрополитики на 20 октября Украина с начала текущего маркетингового года уже экспортировала 11,0 млн тонн пшеницы, 53 тыс. тонн ржи и 1,6 млн тонн кукурузы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых
|Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%
|НБУ повысил прогноз дефицита текущего счета до 1%ВВП в 2021г
|НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%
|Цены на нефть 21 октября ускорили снижение до 1% в рамках коррекции
|Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп
Это интересно
|PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
|Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн именно благодаря SpaceX - Morgan Stanley
|Учёные доказали превосходство литиевых аккумуляторов из вторсырья над новыми
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12