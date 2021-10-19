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В Раде хотят увеличить ставки ввозной пошлины для средств защиты растений, бизнес – против
16:56 19.10.2021 |
В Раде зарегистрировали законопроект №6149 относительно изменений в Таможенный тариф, которым предлагают увеличить или унифицировать ставки ввозной пошлины для большинства средств защиты растений с 0% до 2%. В ЕБА говорят, что это приведет к подорожанию пищевой продукции.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.
Законопроект №6149 зарегистрировали 7 октября.
"Документом предлагается увеличить (или унифицировать) ставки ввозной пошлины для подавляющего большинства средств защиты растений с 0% до 2%.
Согласно прогнозу инициаторов, унификация ставок ввозной пошлины приведет к "упрощению процедуры классификации и ускорения таможенного оформления товаров без осуществления лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Но представители бизнеса заявляют, что это маловероятно, поскольку для большинства товарных позиций, по которым классифицируются СЗР, действующая ставка ввозной пошлины составляет 0% и ее повышение до 2% не повлияет на сложность процедуры классификации и скорость работы таможенных инспекторов при проведении таможенного оформления.
"Для этого, очевидно, нужна системная и последовательная реформа таможенной службы, основной целью которой станет сервиснjсть, а не стремление к наполнению государственного бюджета", - добавляют в ЕБА.
Там отмечают, что такое решение может повлиять на развитие нечестной конкуренции на рынке СЗР, "поскольку поставит часть международных компаний в неравное положение не только по отношению к местным производителям, но и r международным компаний-импортеров СЗР, которые будут ввозить продукцию из стран-членов ЕС" со ставкой 0%.
Также в ЕБА отмечают, что эта инициатива негативно повлияет на настроения инвесторов.
"Кроме того, это будет нести дополнительную финансовую нагрузку на сельское хозяйство. Ведь, в расчете, затраты на обработку 1 гектара земли, вырастут в среднем на 0,5 долларов США, что, с учетом объема обрабатываемых земель, может составить до 500 млн гривен ежегодно.
Это, по прогнозам компаний-членов ассоциации, станет причиной подорожания производства большинства сельскохозяйственных культур и, как результат, пищевой продукции", - добавляют в ассоциации.
"И эта цифра может быть существенно выше, поскольку из-за мирового энергетического кризиса уже с 2022 года основные страны-производители планируют существенное повышение отпускных цен на СЗР. Поэтому такая законодательная инициатива отразится на кармане каждого украинца", - подчеркнули в Ассоциации.
Ассоциация заявляет, что на сайте Министерства финансов отсутствовала публикация законопроекта для общественного обсуждения перед его одобрением Кабмином.
"Поэтому бизнес не имел возможность даже высказать свое мнение перед регистрацией данной инициативы", - констатируют в ассоциации.
ЕБА обратилась к премьеру с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, а к руководителям профильных комитетов ВРУ - Даниилу Гетманцеву и Николаю Сольскому - с призывом способствовать исключению из проекта закона положений по повышению ставок ввозной пошлины.
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