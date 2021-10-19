Производство мяса в Украине за 9 мес.-2021 сократилось на 1,8%, яиц на 14,1% – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-сентябре 2021 года снизилась на 1,8% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 2,38 млн тонн, производство молока - на 6,1%, до 6,81 млн тонн, яиц - на 14,1%, до 11 млрд шт., сообщается на сайте Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно ее данным, по состоянию на 1 октября поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 1,8% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 234 млн голов, свиней – на 1,7%, до 6,07 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,7%, до 3,11 млн голов (в том числе поголовье коров - на 5,9%, до 1,64 млн голов), овец и коз - на 5,3%, до 1,29 млн голов.

Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за девять месяцев текущего года снизилась на 2,5% против января-сентября прошлого и составила 493,1 млн голов, реализация свиней возросла на 12,6% - до 3,85 млн голов, КРС - сократилась на 8,8%, до 240,9 тыс. голов, овец - на 24,3%, до 35,7 тыс. голов.

Сельхозпредприятия за указанный отчетный период реализовали на 22,4% меньше яиц – 5,14 млрд шт.

Госстат уточнил, что за январь-сентябрь 2021 года лидерами по производству яиц стали Киевская – 1,97 млрд шт. (+1,8% к январю-сентябрю 2020 года), Хмельницкая – 388,3 млн шт. (-35,5%), Херсонская – 371,8 млн шт. (-28,0%) и Днепропетровская – 368,5 млн шт. (-4,8%) области.

По данным статведомства, за девять месяцев 2021 года больше всего молока произвели предприятия Полтавской – 291,4 тыс. тонн (-2,0% к январю-сентябрю 2020 года), Черкасской – 213,4 тыс. тонн (-7,0%), Харьковской – 185,5 тыс. тонн (+0,3%) и Черниговской – 180,6 тыс. тонн (-2,0%) областей.

Как сообщалось, Министерство экономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства в Украине мяса птицы на 0,1% по сравнению с 2020 годом - до 1,43 млн тонн, свинины – на 3,1%, до 740 тыс. тонн, тогда как производство говядины снизится на 6% – до 294 тыс. тонн. За аналогичный период ожидается снижение производства молока на 4,2% - до 9,1 млн тонн.