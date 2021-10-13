Оценка земли в автоматическом режиме часто является завышенной, – Госгеокадастр

Данные мониторинга первых 100 дней оборота земель сельхозназначения показали, что часто модульная оценка стоимости земли, сгенерированная системой в автоматическом режиме, является завышенной - 97% площади продаются дешевле 70 тыс. грн за гектар.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко во время пресс-конференции "Текущее состояние рынка купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения", передает Укринформ.

"Первые месяцы либерализации оборота земель сельхозназначения выявили проблему, что оценочная стоимость земель, сгенерированная системой в автоматическом режиме, часто завышена. Результаты анализа показали, что 97% площади отчуждается по цене менее 70 тыс. грн за гектар", - заявил Мирошниченко.

Он пояснил, например, земельный участок сельхозназначения продается за 1,5-2 млн грн, то понятно, что это не связано с намерением использовать его по сельхозназначению. Но учитывание этой цены в расчете средних цен на сельскохозяйственную землю в данном регионе существенно исказит ситуацию и создаст проблемы для реальных покупателей.

По словам Мирошниченко, существует процедура, которая позволяет исправить ошибочную оценочную стоимость земельного участка, но она долговременная и дорогостоящая. Поэтому сейчас эта проблема требует решения. Выявить проблему с оцениванием земли позволил мониторинг рынка земли. Это инструмент, который может помочь понять процессы, которые происходят на рынке земель и усовершенствовать действующую практику. Сейчас данными мониторинга рынка земли активно пользуются специалисты разных уровней.

"Это инструмент достаточно мощный и полезный для всех участников рынка земель. Рассчитываем на получение обзоров помесячно и призываем более широкую аудиторию пользоваться ими", - отметил Мирошниченко.

Как сообщалось, с начала запуска рынка земли, 1 июля, и по состоянию на 8 октября уже зарегистрировано 29 493 земельные сделки. Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 73 447 га.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.