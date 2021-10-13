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ЕС будет бороться с поддельным китайским медом
12:37 13.10.2021 |
Евросоюз изменит правила маркировки пищевых продуктов, чтобы остановить попадание поддельного китайского меда на рынки стран-членов.
Об этом договорились министры сельского хозяйства стран ЕС и еврокомиссар по сельскому хозяйству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Мед - один из продуктов, который наиболее часто фальсифицируют, и пчеловоды ЕС давно жаловались на недобросовестную конкуренцию с низкокачественным медом, производимым в промышленных масштабах в Китае, крупнейшем в мире производителе меда.
Там производители меда обычно добавляют сахарный сироп - практика, которая не соответствует стандартам ЕС, но ее трудно обнаружить.
Текущие правила маркировки меда ЕС уже требуют, чтобы на этикетке была указана страна происхождения ЕС, но когда речь идет о смеси меда из разных стран, категории расплывчатые - просто указывается ЕС, страны, не входящие в ЕС, или смесь.
Стремление к "подробной и однозначной" маркировке медовых смесей было инициировано Францией, Португалией и особенно Словенией, страной пчеловодов-любителей, которая использовала свое председательство в ЕС, чтобы вынести этот вопрос на повестку дня.
Министр сельского хозяйства Словении Йоже Подгоршек заявил, что комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский "признал необходимость внесения поправок в правила маркировки. То же самое касается стран-членов - подавляющее большинство из них выразили свою поддержку".
Словения хочет, чтобы страны происхождения медовых смесей были индивидуально указаны на этикетках.
Подгоршек не назвал Китай или любую третью страну, но он является одним из крупнейших экспортеров меда в ЕС наряду с Украиной, а поддельный китайский мед был предметом обсуждения в Брюсселе в течение многих лет.
Министр сказал, что некоторые страны ЕС также хотят, чтобы на новой этикетке было указано, какая часть меда в смеси поступает из каждой страны.
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