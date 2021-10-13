Минсельхоз США в октябре снизил прогноз производства и экспорта кукурузы Украиной

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за октябрь снизило прогноз производства украинской кукурузы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн - с 39 млн тонн до 38 млн тонн, а ее экспорта – на 0,5 млн тонн, с 32 млн тонн до 31,5 млн тонн.

Организация отметила, что прогноз экспорта кукурузы увеличен для Индии, США и ЕС, тогда как понижен для Украины, России и Вьетнама.

В октябрьском отчете ведомство также сохранило прогноз урожая пшеницы в 2021/2022 МГ на уровне 33 млн тонн, а ее экспорта из Украины – 23,5 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 8 октября 2021 года экспортировала 15,38 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 18,1% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. В разрезе культур экспортировано 9,74 млн тонн пшеницы (на 6,6% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 3,91 млн тонн ячменя (на 27,9% больше); 1,49 млн тонн кукурузы (в 2,1 раза больше); 37,1 тыс. тонн муки (на 28,5% меньше).