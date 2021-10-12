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Государство компенсирует 25% затрат аграриям, которые используют технологии орошения земель
08:08 12.10.2021 |
Кабинет Министров на внеочередном заседании 11 октября утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.
Как передает Укринформ, об этом информирует Правительственный портал.
По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах. Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины даст возможность увеличить их урожайность по меньшей мере вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.
«Мелиорация таких земель - это один из ключевых элементов повышения урожайности наших аграриев до уровня передовых государств, а это означает увеличение экспортной выручки, увеличение количества рабочих мест и реинвестиций в экономику. Именно поэтому правительство приняло решение выделить средства украинским фермерам, которые внедряют у себя соответствующие технологии орошения. Это инвестиции в повышение продуктивности экономики и будущее страны», - отметил Премьер-министр.
Глава правительства также подчеркнул, что перед Министерством аграрной политики стоит задача начать пилотные проекты в сфере мелиорации земель на основе государственно-частного партнерства.
Как сообщалось, в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год Кабинет Министров предлагает выделить на государственную поддержку аграрного комплекса Украины 8 млрд гривень. Так, по программам возмещения стоимости сельхозтехники, удешевления кредитов и страховых платежей, развития животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, предоставления дотации на орошение для 1 200 сельхозпроизводителей запланировано направить 4,6 млрд гривень.
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