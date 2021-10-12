Государство компенсирует 25% затрат аграриям, которые используют технологии орошения земель

Кабинет Министров на внеочередном заседании 11 октября утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.

Как передает Укринформ, об этом информирует Правительственный портал.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах. Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины даст возможность увеличить их урожайность по меньшей мере вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

«Мелиорация таких земель - это один из ключевых элементов повышения урожайности наших аграриев до уровня передовых государств, а это означает увеличение экспортной выручки, увеличение количества рабочих мест и реинвестиций в экономику. Именно поэтому правительство приняло решение выделить средства украинским фермерам, которые внедряют у себя соответствующие технологии орошения. Это инвестиции в повышение продуктивности экономики и будущее страны», - отметил Премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что перед Министерством аграрной политики стоит задача начать пилотные проекты в сфере мелиорации земель на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщалось, в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год Кабинет Министров предлагает выделить на государственную поддержку аграрного комплекса Украины 8 млрд гривень. Так, по программам возмещения стоимости сельхозтехники, удешевления кредитов и страховых платежей, развития животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, предоставления дотации на орошение для 1 200 сельхозпроизводителей запланировано направить 4,6 млрд гривень.