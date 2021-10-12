Украина впервые начала поставки малины в США и Канаду

Крупные партии замороженной малины украинского производства впервые были экспортированы в США и в Канаду.

Об этом cообщает аналитическая платформа EastFruit со ссылкой на данные Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

В частности, в Канаду и в США было экспортировано по одной партии украинской малины в объеме одного морского контейнера.

По данным УПОА, общая логистика поставки заняла около полутора месяцев, а покупатель остался доволен качеством поставленной продукции и рассматривает возможность продолжения сотрудничества с украинскими поставщиками на постоянной основе.

Аналитики EastFruit отмечают важность этого события для развития производства и заморозки ягоды в Украине, ввиду высокого уровня требований заказчиков в США и Канаде к качеству продукции и логистики. Соответственно, украинский экспортер малины предварительно успешно прошёл сертификацию FDA (The United States Food and Drug Administration).

Кроме того, аналитики указывают, что США и Канада традиционно платят более высокие цены за импортную малину, чем другие крупные страны-импортеры, что создает возможности для украинских экспортеров для инвестиций в повышение качества продукции.

"На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении и около 65% в натуральном. Однако Украина традиционно экспортировала замороженную малину преимущественно в Польшу, которая хорошо зарабатывает на реэкспорте украинской малины в другие страны мира. Поэтому выход на прямые поставки замороженной малины в страны с высоким уровнем импортных цен на эту ягоду является очень важным шагом для дальнейшего развития ягодного бизнеса в Украине", - пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

В УПОА отмечают, что в последние годы наметилась позитивная тенденция диверсификации экспорта замороженной малины из Украины. В частности, существенно выросли прямые экспортные отгрузки украинской малины в Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

США импортирует замороженную малину, преимущественно из Чили, Мексики и Сербии. При этом Сербия, крупнейший мировой экспортер замороженной малины, активно наращивала поставки своей ягоды в США, считая этот рынок одним из своих приоритетов. В 2020 году Сербия впервые экспортировала в США более 10 тыс. тонн замороженной малины и почти догнала по объему экспорта Мексику. Для сравнения Польша экспортировала в США в 2020 году лишь 281 тонну малины.

Канада импортирует замороженную малину из Чили, Сербии, США и Мексики. В Канаду Сербия тоже наращивает экспорт и в 2020 году поставила рекордный объем замороженной малины - 6,8 тыс. тонн. Польша поставляет в Канаду приблизительно такой же объем замороженной малины, как и США.