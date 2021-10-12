Финансовые новости
- |
- 12.10.21
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина впервые начала поставки малины в США и Канаду
22:20 11.10.2021 |
Крупные партии замороженной малины украинского производства впервые были экспортированы в США и в Канаду.
Об этом cообщает аналитическая платформа EastFruit со ссылкой на данные Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).
В частности, в Канаду и в США было экспортировано по одной партии украинской малины в объеме одного морского контейнера.
По данным УПОА, общая логистика поставки заняла около полутора месяцев, а покупатель остался доволен качеством поставленной продукции и рассматривает возможность продолжения сотрудничества с украинскими поставщиками на постоянной основе.
Аналитики EastFruit отмечают важность этого события для развития производства и заморозки ягоды в Украине, ввиду высокого уровня требований заказчиков в США и Канаде к качеству продукции и логистики. Соответственно, украинский экспортер малины предварительно успешно прошёл сертификацию FDA (The United States Food and Drug Administration).
Кроме того, аналитики указывают, что США и Канада традиционно платят более высокие цены за импортную малину, чем другие крупные страны-импортеры, что создает возможности для украинских экспортеров для инвестиций в повышение качества продукции.
"На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении и около 65% в натуральном. Однако Украина традиционно экспортировала замороженную малину преимущественно в Польшу, которая хорошо зарабатывает на реэкспорте украинской малины в другие страны мира. Поэтому выход на прямые поставки замороженной малины в страны с высоким уровнем импортных цен на эту ягоду является очень важным шагом для дальнейшего развития ягодного бизнеса в Украине", - пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.
В УПОА отмечают, что в последние годы наметилась позитивная тенденция диверсификации экспорта замороженной малины из Украины. В частности, существенно выросли прямые экспортные отгрузки украинской малины в Германию, Францию, Италию и Нидерланды.
США импортирует замороженную малину, преимущественно из Чили, Мексики и Сербии. При этом Сербия, крупнейший мировой экспортер замороженной малины, активно наращивала поставки своей ягоды в США, считая этот рынок одним из своих приоритетов. В 2020 году Сербия впервые экспортировала в США более 10 тыс. тонн замороженной малины и почти догнала по объему экспорта Мексику. Для сравнения Польша экспортировала в США в 2020 году лишь 281 тонну малины.
Канада импортирует замороженную малину из Чили, Сербии, США и Мексики. В Канаду Сербия тоже наращивает экспорт и в 2020 году поставила рекордный объем замороженной малины - 6,8 тыс. тонн. Польша поставляет в Канаду приблизительно такой же объем замороженной малины, как и США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости
|Позитив недели. Украина помогает Швейцарии сделать e-VTOL самолет
|Чистки Пасечника. Зачем «министра ЛНР» посадили на подвал и поменяли «омбудсмена»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
В РУБРИКЕ
|Тарифы Укрпошты вырастут с 1 декабря 2021 года на 15%
|Доходы местных бюджетов превысят 7% от ВВП, – Минрегион
|Украина впервые начала поставки малины в США и Канаду
|Рост цен промпроизводителей в Украине в сентябре замедлился до 0,7% – Госстат
|Иордания открыла рынок для украинской продукции птицеводства
|Украинские мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом об экспорте зерна в 2021/22 МГ
|Цены на нефть уверенно растут 11 октября, Brent больше $84 за баррель впервые за 3 года
Это интересно
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире
|Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке
|Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям
|«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы
|Samsung отложила производство 3- и 2-нм микросхем следующего поколения
|YouTube отметит самые интересные участки видео