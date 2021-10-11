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Иордания открыла рынок для украинской продукции птицеводства
15:52 11.10.2021 |
Иордания открыла свой рынок для украинского мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.
"Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортируемые из Украины в Иордании мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства. Сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы", - говорится в нем.
Согласно сообщению, документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время.
Отмечается, что ранее компетентные органы обеих стран согласовали формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.
Как сообщали Українськi Новини, Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, который вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.
в июле Либерия открыла рынок для украинского мяса птицы.
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