Иордания открыла рынок для украинской продукции птицеводства

Иордания открыла свой рынок для украинского мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортируемые из Украины в Иордании мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства. Сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы", - говорится в нем.

Согласно сообщению, документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время.

Отмечается, что ранее компетентные органы обеих стран согласовали формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

Как сообщали Українськi Новини, Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, который вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.

в июле Либерия открыла рынок для украинского мяса птицы.