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Украинцы за неделю продали 10 тыс. гектаров земли, – Минагрополитики
12:58 08.10.2021 |
С начала запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 8 октября уже зарегистрировано 27 568 земельных сделок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 119 нотариусов. Всего заявлений - 5 749, из которых согласовано 5 073, в очереди на рассмотрение - 14, отказ получили - 662.
Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 68 540 га, что на 10 020 га больше, чем неделей ранее.
Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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