Основными покупателями украинской агропродукции стали Китай и Индия, – Минагрополитики

Азиатские страны занимают наибольшую долю в экспорте украинской аграрной продукции - более 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики по итогам анализа внешней торговли за период с января по август 2021 года.

Так, за указанный период Украина больше всего экспортировала в страны Азии - на $7,57 млрд, Евросоюз - $4,09 млрд, Африки - $1,91 млрд, страны СНГ - на $0,84 млрд, Северной и Южной Америки - на $0,16 млрд.

В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли Китай ($2,7 млрд), Индия ($1,06 млрд), Нидерланды ($1,02 млрд), Египет ($0,8 млрд) и Турция ($0,6 млрд).

В товарной структуре международной торговли агропродукции больше всего из Украины экспортируют: подсолнечное масло (25,2%), кукурузу (23,8%) и пшеницу (13,9%).

В то же время наибольшую долю импорта в Украину из Евросоюза составляет 48,8% ($2,34 млрд), из Азии - 20% ($0,96 млрд) и из Северной и Южной Америки - 13,3% ($0,64 млрд).

Больше всего в Украину импортируют мороженую рыбу - 4,9%, семена подсолнечника - 4,2% и другие пищевые продукты - 4,4%.

Согласно анализу за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украине увеличился экспорт и импорт товаров всех видов: импорт на 20,5%, экспорт - 9,5%. Сальдо увеличилось на 5%.