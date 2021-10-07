Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Основными покупателями украинской агропродукции стали Китай и Индия, – Минагрополитики
16:00 07.10.2021 |
Азиатские страны занимают наибольшую долю в экспорте украинской аграрной продукции - более 50%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики по итогам анализа внешней торговли за период с января по август 2021 года.
Так, за указанный период Украина больше всего экспортировала в страны Азии - на $7,57 млрд, Евросоюз - $4,09 млрд, Африки - $1,91 млрд, страны СНГ - на $0,84 млрд, Северной и Южной Америки - на $0,16 млрд.
В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли Китай ($2,7 млрд), Индия ($1,06 млрд), Нидерланды ($1,02 млрд), Египет ($0,8 млрд) и Турция ($0,6 млрд).
В товарной структуре международной торговли агропродукции больше всего из Украины экспортируют: подсолнечное масло (25,2%), кукурузу (23,8%) и пшеницу (13,9%).
В то же время наибольшую долю импорта в Украину из Евросоюза составляет 48,8% ($2,34 млрд), из Азии - 20% ($0,96 млрд) и из Северной и Южной Америки - 13,3% ($0,64 млрд).
Больше всего в Украину импортируют мороженую рыбу - 4,9%, семена подсолнечника - 4,2% и другие пищевые продукты - 4,4%.
Согласно анализу за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украине увеличился экспорт и импорт товаров всех видов: импорт на 20,5%, экспорт - 9,5%. Сальдо увеличилось на 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|Рада отозвала Разумкова с должности спикера
|Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снижение активности и ожидание реформ: прогнозы первичного рынка недвижимости до конца года
|Основными покупателями украинской агропродукции стали Китай и Индия, – Минагрополитики
|Первый аукцион по аренде земли в системе ProZorro состоится в ноябре
|Бензин и дизтопливо постепенно дорожают 7 октября
|Цены на нефть 7 октября ускоряют снижение вслед за газом
|Минэнерго назначило членов наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины»
Это интересно
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн