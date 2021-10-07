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Мировые цены на продовольствие в сентябре обновили рекорд за 10 лет
13:03 07.10.2021 |
Индекс цен на продовольственные товары в сентябре вырос на 1,2% по сравнению с августом, до 130 пунктов, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня за 10 лет, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Это связано главным образом с ростом цен на растительные масла, зерновые и на сахар.
Так, индекс цен на растительное масло вырос на 1,7% к августу, или на 2,9 пункта, до 168,6 пункта. Повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое и рапсовое масла.
Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 2%, или на 2,6 пункта, до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса. Подорожал также ячмень.
Индекс цен на сахар в сентябре составил 121,2 пункта (рост на 0,6 пункта, или на 0,5%). Это связано с заморозками и засухой в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.
Индекс цен на молочную продукцию в сентябре вырос до 117,9 пункта. Сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.
Индекс цен на мясо составил 115,5 пункта, показав рост двенадцатый месяц подряд. Больше всего выросли котировки баранины и говядины. Это объясняется главным образом устойчивым мировым спросом при ограниченном экспортном предложении. Цены на мясо птицы снизились, чему способствовало увеличение предложения на мировом рынке. Также снизились мировые цены на свинину, что обусловлено низким импортным спросом со стороны Китая и вялым внутренним спросом, прежде всего в Европе.
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