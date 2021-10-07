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Украина уже экспортировала более 15 миллионов тонн зерна
08:08 07.10.2021 |
По состоянию на 6 октября экспорт зерновых, зернобобовых и муки в 2021/2022 маркетинговом году достиг 15 002 тыс. тонн, что на 2 252 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, с 1 июля по 6 октября 2021 года было экспортировано 9 410 тыс. тонн пшеницы (на 451 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ), 3 891 тыс. тонн ячменя (на 902 тыс. тонн больше) , 43,7 тыс. тонн ржи (на 42,0 тыс. тонн больше), 1 431 тыс. тонн кукурузы (на 743 тыс. тонн больше). Также за этот период было экспортировано 37,5 тыс. тонн муки (на 14,3 тыс. тонн меньше).
Как сообщалось, за 2020/2021 МГ, который начался с 1 июля 2021 года, из Украины было экспортировано 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности: 16,64 млн тонн пшеницы, 4,23 млн тонн ячменя, 18,4 тыс. тонн ржи, 23,08 млн тонн кукурузы.
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