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Открытие рынка земли затронуло только 10% украинцев – опрос
18:20 27.09.2021 |
Открытие рынка земли существенно не повлияло на экономическое поведение большинства украинцев: желание воспользоваться новыми возможностями высказали только 11% граждан. Об этом говорится в совместном исследовании Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Согласно ряду опросов за последние десять лет, большинство украинцев практически не меняли своих намерений относительно купли/продажи земли при условиях открытого рынка. Если в декабре 2011 года 56% граждан ничего не собирались делать после открытия рынка земли, то в мае 2021 года таких было 61%.
Несколько отличаются намерения тех, кто уже сегодня имеет землю в собственности, и тех, кто ее не имеет.
Среди владельцев земли в текущем году около 15% хотели бы воспользоваться возможностями рынка земли и купить или продать земельный участок. Таких только 6% среди тех, у кого нет земельных участков.
Те владельцы земли, которые сегодня сдают свои земельные участки в аренду, в основном предпочли бы оставить землю у того же арендатора.
Четверть (25%) украинский считают, что защита владельцев паев от рейдеров является одним из самых необходимых шагов, который позволит защитить права граждан после открытия рынка земли.
Еще 21% назвал необходимым шагом установления жестких требований по сохранению и восстановлению плодородия земли для крупных собственников и арендаторов.
Установить жесткий контроль за соблюдением экологических норм производства новыми собственниками земли - предлагают еще 18% украинцев.
Около 20% респондентов предлагают защитить от продажи земли общего пользования, имеющих важное значение для местных общин, и предоставить беспроцентные кредиты мелким фермерам на покупку земли или техники.
Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года среди 2020 респондентов по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Для сравнения приведены данные опросов за 2019 и 2020 годы.
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