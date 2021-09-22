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США финализируют открытие рынка для украинской кукурузы и пшеницы
22:47 21.09.2021 |
Украина и США работают над открытием американского рынка для украинской кукурузы и пшеницы, сейчас процедуры согласования находятся на завершающем этапе.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы по итогам встречи руководительницы ведомства Владиславы Магалецкой и представителей Американо-украинского делового совета.
"Мы очень ждем открытия рынка США для украинской кукурузы и пшеницы, ведь это создаст новые перспективы для развития бизнеса и роста экономики страны", - отметила Магалецкая.
Ранее американские эксперты прогнозировали увеличение общего украинского экспорта зерновых на все рынки. Так, Департамент агрополитики США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году на 2,5 миллиона тонн по сравнению с майским прогнозом.
Ожидается, что Украина экспортирует рекордные 23,5 миллиона тонн пшеницы. Также по сравнению с предыдущим прогнозом, должен вырасти и экспорт украинской кукурузы - до 32 миллионов тонн.
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