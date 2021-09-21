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Семейные фермерские хозяйства впервые получили компенсацию ЕСВ - Минагро
16:58 21.09.2021 |
Минагрополитики направило на внебюджетный счет 389,724 тыс. грн для предоставления дополнительной финансовой поддержки семейным фермерским хозяйствам через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.
Как передает Укринформ, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
«Наконец после подписания Постановления удалось перечислить около 400 тыс. грн (389 724,39 гривень - ред.) на внебюджетный счет в качестве помощи семейным фермерским хозяйствам в части ЕСВ», - рассказал Лещенко.
Он добавил, что на данный момент средства уже поступили на счета семейных фермерских хозяйств в Государственном пенсионном фонде. Это доплаты за 2020 год и I и II кварталы 2021 года.
Министр отметил, что эти средства предполагалось выплатить и в 2020 году, однако в связи с отсутствием программного обеспечения взаимосвязи Государственной налоговой службы с Государственной казначейской службой это сделать не удавалось.
Порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам этой дополнительной финансовой поддержки был утвержден еще в 2019 году постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 565.
Как сообщал Укринформ, в Государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса - на 700 млн больше, чем в 2020 году.
В проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год Кабинет Министров предлагает выделить на государственную поддержку аграрного комплекса Украины 8 млрд гривень.
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