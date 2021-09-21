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Экспорт зерновых нового урожая превысил прошлогодний показатель на 10%
20:52 20.09.2021 |
Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 20 сентября экспортировала 11,55 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,3% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 6,88 млн тонн пшеницы (на 4,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 3,23 млн тонн ячменя (на 21,7% больше); 1,39 млн тонн кукурузы (в 2,3 раза больше); 31,7 тыс. тонн муки (на 31,2% меньше).
На указанную дату также экспортировано 22,6 тыс. тонн ржи, что в 13,3 раза больше показателей минувшего МГ.
По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.
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