Цены на мясо птицы могут вырасти до 7% до конца года, — эксперты

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" прогнозирует рост цен на мясо птицы на 3-7% до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении института, передают Українські Новини.

"Сейчас на рынке мяса птицы сложилась парадоксальная ситуация: при росте объемов производства, которые уже превышают внутренний спрос, цены на мясо птицы растут", - сообщила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

По ее словам, оптово-отпускная цена на птицу (тушка куриная) в начале сентября 2021 года составляла 48,00-74,50 гривен/кг.

Также, по ее словам, за год - с начала сентября прошлого года до начала сентября 2021 года - средняя оптово-отпускная цена на птицу (тушка куриная) в стране выросла на 29% и составила 58,81 гривен/кг.

Копытец отметила, что при этом, по последним данным Государственной службы статистики Украины, в июле 2021 года наибольшие изменения потерпели потребительские цены на мясо птицы (тушку куриную) и филе куриное.

Потребительские цены на тушку куриную увеличились по сравнению с июлем 2020 года более чем на треть (+34,59%) и составили 69,34 гривен/кг, а филе куриное подорожало на 29,30% - до 109,70 гривен/кг.

Она сообщила, что такой рост потребительских цен на мясо птицы вызван несколькими факторами: за период с января по июль 2020 года потребительские цены на тушки куриные снизились на 17%, а на филе - на 22,3%, что было обусловлено карантинными мероприятиями, связанными с Covid-19, которые предусматривали закрытие границ.

Кроме этого, по ее словам, с одной стороны, экспорт был приостановлен, а с другой - внутреннее потребление было ограничено низкой платежеспособностью населения.

"Поэтому рост цен в январе-июля 2021 года обусловлен восстановлением их до уровня 2019 года. Ведь в июле того года потребительские цены на мясо птицы (тушку куриную) составили соответственно 61,78 гривен/кг, а за 1 кг куриного филе следовало заплатить 109,19 гривен/кг", - сообщила Копытец.

В том числе, по ее мнению, важным фактором роста потребительских цен в январе-июле 2021 г. года стало сокращение на 3,5% поголовья птицы, вызванное ростом себестоимости вследствие подорожания зерновых культур и комбикормов.

"Дальнейшую ценовую ситуацию на мясо птицы будут определять цены на входные ресурсы и платежеспособность населения. По прогнозным оценкам ученых "Института аграрной экономики", к концу 2021 года возможно подорожание всех видов мяса птицы на 3-7%", - прокомментировала Копытец.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года экспорт мяса птицы увеличился на 24,6%, или на 11,841 млн долларов, до 59,885 млн долларов, импорт - на 20,4%, или на 0,838 млн долларов, до 4,941 млн долларов.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт мяса птицы уменьшился на 4,1%, или на 23,686 млн долларов, до 554,946 млн долларов, импорт - на 13,4%, или на 7,017 млн долларов, до 45,510 млн долларов.

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