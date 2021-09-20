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Цены на мясо птицы могут вырасти до 7% до конца года, — эксперты
16:47 20.09.2021 |
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" прогнозирует рост цен на мясо птицы на 3-7% до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении института, передают Українські Новини.
"Сейчас на рынке мяса птицы сложилась парадоксальная ситуация: при росте объемов производства, которые уже превышают внутренний спрос, цены на мясо птицы растут", - сообщила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.
По ее словам, оптово-отпускная цена на птицу (тушка куриная) в начале сентября 2021 года составляла 48,00-74,50 гривен/кг.
Также, по ее словам, за год - с начала сентября прошлого года до начала сентября 2021 года - средняя оптово-отпускная цена на птицу (тушка куриная) в стране выросла на 29% и составила 58,81 гривен/кг.
Копытец отметила, что при этом, по последним данным Государственной службы статистики Украины, в июле 2021 года наибольшие изменения потерпели потребительские цены на мясо птицы (тушку куриную) и филе куриное.
Потребительские цены на тушку куриную увеличились по сравнению с июлем 2020 года более чем на треть (+34,59%) и составили 69,34 гривен/кг, а филе куриное подорожало на 29,30% - до 109,70 гривен/кг.
Она сообщила, что такой рост потребительских цен на мясо птицы вызван несколькими факторами: за период с января по июль 2020 года потребительские цены на тушки куриные снизились на 17%, а на филе - на 22,3%, что было обусловлено карантинными мероприятиями, связанными с Covid-19, которые предусматривали закрытие границ.
Кроме этого, по ее словам, с одной стороны, экспорт был приостановлен, а с другой - внутреннее потребление было ограничено низкой платежеспособностью населения.
"Поэтому рост цен в январе-июля 2021 года обусловлен восстановлением их до уровня 2019 года. Ведь в июле того года потребительские цены на мясо птицы (тушку куриную) составили соответственно 61,78 гривен/кг, а за 1 кг куриного филе следовало заплатить 109,19 гривен/кг", - сообщила Копытец.
В том числе, по ее мнению, важным фактором роста потребительских цен в январе-июле 2021 г. года стало сокращение на 3,5% поголовья птицы, вызванное ростом себестоимости вследствие подорожания зерновых культур и комбикормов.
"Дальнейшую ценовую ситуацию на мясо птицы будут определять цены на входные ресурсы и платежеспособность населения. По прогнозным оценкам ученых "Института аграрной экономики", к концу 2021 года возможно подорожание всех видов мяса птицы на 3-7%", - прокомментировала Копытец.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года экспорт мяса птицы увеличился на 24,6%, или на 11,841 млн долларов, до 59,885 млн долларов, импорт - на 20,4%, или на 0,838 млн долларов, до 4,941 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт мяса птицы уменьшился на 4,1%, или на 23,686 млн долларов, до 554,946 млн долларов, импорт - на 13,4%, или на 7,017 млн долларов, до 45,510 млн долларов.
Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших производителей курятины отказался от логотипа "Наша Ряба".
В августе в Украине выросло производство мясо, но снизилось производство молока.
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