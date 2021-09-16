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Производство мяса в Украине за 8 мес.-2021 сократилось на 2%, яиц - на 14,5% - Госстат
16:43 16.09.2021 |
Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-августе 2021 года снизилась на 2,0% по сравнению с январем-августом 2020 года - до 2,1 млн тонн, производство молока - на 6,2%, до 6,04 млн тонн, яиц - на 14,5%, до 9,87 млрд шт., сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, по состоянию на 1 сентября поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 1,5% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 240,1 млн голов, свиней - на 1%, до 6,09 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,4%, до 3,18 млн голов (в том числе поголовье коров - на 5,9%, до 1,66 млн голов), овец и коз - на 5,6%, до 1,34 млн голов.
Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за восемь месяцев текущего года снизилась на 1,9% против января-августа прошлого и составила 438,4 млн голов, реализация свиней возросла на 11,6% - до 3,38 млн голов, КРС - сократилась на 10,3%, до 211,4 тыс. голов, овец - на 23,3%, до 31,8 тыс. голов.
Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 22,9% меньше яиц - 4,57 млрд шт.
Госстат уточнил, что за январь-август 2021 года лидерами по производству яиц стали Киевская - 1,75 млрд шт. (+0,5% к январю-августу 2020 года), Хмельницкая - 344,4 млн шт. (-35,5%), Херсонская - 333,7 млн шт. (-28,6%) и Днепропетровская - 325,7 млн шт. (-5,5%) области.
По данным статведомства, за восемь месяцев 2021 года больше всего молока произвели предприятия Полтавской - 260,7 тыс. тонн (-2,0% к январю-августу 2020 года), Черкасской - 190,4 тыс. тонн (-7,3%), Харьковской - 165,6 тыс. тонн (+0,5%) и Черниговской - 153,9 тыс. тонн (-6,3%) областей.
Как сообщалось, Министерство экономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства в Украине мяса птицы на 0,1% по сравнению с 2020 годом - до 1,43 млн тонн, свинины - на 3,1%, до 740 тыс. тонн, тогда как производство говядины снизится на 6% - до 294 тыс. тонн. За аналогичный период ожидается снижение производства молока на 4,2% - до 9,1 млн тонн.
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