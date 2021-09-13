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Сделки купли-продажи земли с начала июля составили треть от общего количества сделок с ней - ВАР
11:45 13.09.2021 |
Только треть сделок (4,88 тыс.) из 14,23 тыс. с земельными участками с/х назначения, заключенных со старта рынка земли 1 июля по состоянию на 9 сентября, пришлась непосредственно на операции по покупке-продаже земли, сообщается на сайте общественного объединения аграриев Всеукраинская аграрная рада (ВАР).
Согласно обнародованным ею данным со ссылкой на Госгеокадастр, остальные договора ее отчуждения заключались на унаследованные земельные участки, земли для ведения товарного с/х производства, личного крестьянского хозяйства, индивидуального садоводства, которые и ранее были разрешены законодательством.
По данным ВАР, непосредственно на запрещенные до 1 июля 2021 года сделки купли-продажи земли, а также договоры ее дарения и мены пришлось 4,88 тыс. договоров, что и отражает количественные показатели действия земельной реформы. Организация уточнила, что по указанным видам договоров общая площадь отчужденных земельных участков составила 16,76 тыс. га.
Как сообщалось, рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе земельной реформы (до 1 января 2024 года) покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
Мораторий на куплю-продажу сельхозземель просуществовал 20 лет - с января 2001 года по июль 2021 года.
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