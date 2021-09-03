Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых

В Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время онлайн-конференции с областными государственными администрациями, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины», - заявил Лещенко.

Он отметил, что пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность - у ,сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области - 65,2 ц/га.

Ячменя намолочено 10 млн 94 тыс. тонн. Лидером является Киевская область - 57,2 ц/га. Гороха - 570 тыс. тонн.

Министр добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Также уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса по Хмельницкой (35 ц / га) и Черкасской (34,2 ц / га) областях.

«Безусловно, большое значение для достижения таких результатов имела слаженная работа аграриев, благоприятные этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора. За 7 месяцев 2021 года аграрии получили на частичную компенсацию стоимости отечественной с/х техники и оборудования 546 млн грн; в рамках государственной программы удешевления кредитов - 565 млн грн, а по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» - более 26 млрд грн для рефинансирования ранее полученных займов, на капитальные инвестиции и в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%», - отметил чиновник.

По его словам, впервые сельское хозяйство Украины получило в таком объеме доступный финансовый ресурс для ведения хозяйственной деятельности. Именно по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году программа «Доступные кредиты 5-7-9%» была расширена на поддержку аграриев.

«Наше министерство будет делать все возможное, чтобы расширить эту поддержку до 1% ВВП и призывает Министерство финансов сохранить программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на следующий календарный период», - заверил Лещенко.

Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает ее роль в глобальной продовольственной безопасности.

«Соответственно агросектор, при такой государственной поддержке, может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины», - подытожил министр.

Как сообщал Укринформ, аграрии Украины в 2021/22 маркетинговом году, по состоянию на 25 августа 2021 года, экспортировали 6,488 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 127 тонн больше, чем было экспортировано на соответствующую дату прошлого года.