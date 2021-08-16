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Рынок земли: количество сделок превысило 6,5 тысяч
10:53 16.08.2021 |
В рамках рынка земли по состоянию на 13 августа заключено 6572 сделок.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По площади земель, по которым были зарегистрированы сделки, лидируют Полтавская (1 621,3 га), Харьковская (1 571,7 га) и Кировоградская (1 121,8 га) области.
При этом, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4658 нотариусов.
"Всего заявлений - 5224, из них согласовано 4595, в очереди на рассмотрение - 28, отказ получили 601", - добавили в ведомстве.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, рынок земли "продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".
"Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - написал премьер в Facebook.
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