Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2021/22 МГ на 2,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за август улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в июле – до 23,5 млн тонн.

Прогноз урожая пшеницы в Украине в новом маркетинговом году повышен на 3 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до рекордных 33 млн тонн. Как отмечают в USDA, этот показатель увеличен за счет расширения посевных площадей под данной культурой, а также в связи с ее более высокой урожайностью в этом сезоне.

В августовском отчете USDA также улучшен прогноз урожая кукурузы и ее экспорта из Украины в 2021/2022 МГ на 1,5 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом. Таким образом, ожидается рост производства кукурузы с 37,5 млн тонн до 39 млн тонн, ее экспорт – с 30,5 млн тонн до 32 млн тонн. Как поясняется, прогноз урожая кукурузы в Украине увеличен, поскольку сокращение посевных площадей под этой культурой с избытком компенсируется повышением перспектив ее урожайности.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 6 августа 2021 года экспортировала 3,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. Экспортировано также 1,31 млн тонн ячменя (на 23,2% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 1,25 млн тонн пшеницы (на четверть меньше); 1,05 млн тонн кукурузы (в 2,1 раза больше); 13,5 тыс. тонн муки (в 1,6 раза меньше).