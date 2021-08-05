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Мировые цены на продукты снижаются второй месяц подряд - FAO
18:59 05.08.2021 |
В июле мировые цены на продовольственные товары снижались второй месяц подряд; снижение произошло за счет меньших цен на зерновые, масла и молочные продукты.
Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), который имеется в распоряжении Укринформа.
Согласно докладу, обнародованному сегодня Организацией Объединенных Наций, Индекс продовольственных цен FAO в среднем составлял 123,0 пункта в июле 2021 года, что на 1,2% ниже, чем в предыдущем месяце, хотя все еще на 31,0% выше против соответствующего периода в прошлом году. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
Падение в июле было обусловлено падением котировок большинства зерновых и масел, а также молочных продуктов.
Индекс цен FAO на зерно был в июле на 3,0% ниже, чем в июне, что вызвано падением международных цен на кукурузу на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем.
Цены на другие зерновые культуры, такие как ячмень и сорго, также значительно снизились, что отражает слабый импортный спрос.
Однако котировки пшеницы в июле возросли на 1,8% - до самого высокого уровня с середины 2014 года - частично из-за опасений относительно сухой погоды и состояния посевов в Северной Америке.
В то же время, международные цены на рис упали до двухлетнего минимума, на что повлияли движение валют и медленные темпы продаж.
Индекс цен FAO на молочные продукты снизился на 2,8% по сравнению с июнем, причем наибольшее падение претерпели цены на сухое обезжиренное молоко, за которым следуют сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр.
Индекс цен на масло достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4% по сравнению с июнем, поскольку снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло более чем компенсировало рост цен на масло пальмовое.
В июле индекс цен FAO на сахар увеличился на 1,7%, это четвертый ежемесячный рост. Рост в основном был связан с более жесткими ценами на сырую нефть, а также неопределенностью относительно влияния последних заморозков на урожайность в Бразилии.
Индекс цен на мясо возрос незначительно, причем котировки мяса птицы больше всего возросли из-за увеличения импорта в Восточной Азии и ограничения расширения производства в некоторых регионах. Цены на мясо крупного рогатого скота возросли также незначительно. Между тем цены на свинину упали после снижения импорта Китая.
Как сообщал Укринформ, среднее значение Индекса продовольственных цен FAO в июле 2020 года составило 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне 2020 года, и почти на 1,0% выше, чем в июле 2019 года.
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