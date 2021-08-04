Япония сняла ограничения на экспорт украинского мяса птицы и яиц

Япониясняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, введенный в прошлом году из-за распространения патогенного гриппа птицы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает Укринформ.

"Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, который вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии приняло по результатам раундов переговоров с дипломатами МИД Украины и Госпродпотребслужбой.

Министерство добавило, что украинская сторона детально проинформировала японских партнеров о мерах по борьбе со вспышками заболевания гриппом птицы.

«Мы не только создаем новые возможности экспорта для украинских компаний, но и восстанавливаем доступ на иностранные рынки, которые по тем или иным причинам закрывались. Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия. Я рад, что нам удалось убедить японских партнеров в безопасности украинских продуктов, и украинские компании отныне снова могут экспортировать свою продукцию», - отметил МИД со ссылкой на заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы.

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая добавила, что служба вместе с министерством провела большую работу по снятию ограничений и возобновлению экспорта украинской продукции птицеводства. Она напомнила, что ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами.

Как сообщал Укринформ, в марте Украина возобновила экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой из-за вспышки птичьего гриппа.