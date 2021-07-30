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Средняя цена за гектар земли в Украине составила 40 тысяч, – Минагрополитики
16:43 30.07.2021 |
За 30 дней работы рынка земли общая площадь проданных участков составила 5,32 тыс. га, а сумма договоров составила 210 млн грн.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, за первый месяц средняя цена за украинский гектар составила 40 тыс. грн, сообщает пресс-служба ведомства.
"На данный момент больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране", - отмечает он.
Министр подчеркнул, что рынок земли на сегодня функционирует полноценно: "он прозрачный, действенный и каждый может реализовать свое право распоряжаться землей: продать, передать в наследство, сдать в аренду и самому хозяйствовать на ней".
Ранее сообщалось, что на 30 июля заключили уже 2 901 соглашение купли-продажи земли.
Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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