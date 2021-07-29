В Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи земельных соглашений - Минагро

В Украине по состоянию на 29 июля заключено 2 591 земельное соглашение.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодняшний день заключено 2,591 тыс. соглашение в рамках действующего рынка земли. Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4,255 тыс. нотариусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом заявлений - 4 767, из них согласовано 4 213, отказ получили по 554 заявлениям.

Как отмечается в инфографике к сообщению, больше всего сельскохозяйственной земли с момента открытия рынка продано в Полтавской области - 676,3 га, Харьковской - 524,6 га и Кировоградской области - 466,8 га. Меньше всего продавали землю в Черновицкой области - 26,8 га, Львовской - 15,8 га и Луганской области - 12,6 га.

Как сообщалось, 1 июля 2021 года был официально запущен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.