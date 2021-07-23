В Украине заключили почти 1,8 тысячи соглашений купли-продажи земли

С 1 по 23 июля зарегистрировано 1757 соглашений, связанных с операциями купли-продажи участков земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Минагрополитики сообщает, что по состоянию на сегодня (23 июля) заключено 1757 соглашений с момента старта рынка земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4067 нотариусов. Всего заявлений - 4549. Из них согласовано 4024, отказ получили 525 специалистов. Нотариусы работают с Государственным земельным кадастром в штатном режиме.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине официально заработал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные угодья площадью до 100 га могут только физические лица - граждане Украины. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.