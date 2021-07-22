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Названы крупнейших потребителей украинской курятины за рубежом
09:33 22.07.2021 |
В январе-июне Украина экспортировала мяса и съедобных субпродуктов птицы на 320 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает УНН.
Главными покупателями украинского птицы за рубежом были Саудовская Аравия (97,6 млн долларов), Нидерланды (53,6 млн долларов) и ОАЭ (15,9 млн долларов).
Только в июне экспорт украинской курятины составил 64,7 млн долл.
В то же время за 6 месяцев Украина импортировала курятины только на 25,4 млн долл. В частности, в июне - 4 млн долл.
Экспорт курятины Украины превышает импорт в 13 раз (в денежном измерении).
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