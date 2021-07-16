В Украине около тысячи человек владеют более, чем 100 гектарами сельхозземель

В Украине по состоянию на 1 июля 2021 года в системе Государственного земельного кадастра было зафиксировано более 1 тыс. физических лиц и более 100 юридических лиц - владельцев более чем 100 га земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом рассказал первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко во время Национального круглого стола «Оборот земель сельскохозяйственного назначения: практическая реализация, рекомендации участникам рынка».

«По состоянию на 1 июля в Украине было больше тысячи физических лиц, имеющих более чем 100 га земель сельхозназначения, и более 100 юридических лиц, имеющих более чем 100 га земель сельхозназначения. Мы продолжаем работу над мониторингом. В планах это будет более масштабная система с возможностью аналитической обработки данных. Но сегодняшний день на большинство вопросов, которые возникают, система мониторинга дает ответы. Система совершенствуется», - сказал Мирошниченко.

Он отметил, что тема мониторинга земельных отношений разрабатывалась начиная с 2013 года - задолго до принятия закона, и Госгеокадастр ввел мониторинг, не дожидаясь принятия всех подзаконных актов.

«Непосредственно на основании закона мы ввели мониторинг земель в составе мониторинга земельных отношений. Там любое лицо может увидеть количество отчужденных земель, площади, цены, ставки арендной платы и списки тех, кто имеет в собственности более чем 100 га сельскохозяйственных земель», - уточнил руководитель ведомства.

По его словам, в начале работы системы иногда возникали ситуации с некорректной подачей информации, но их удалось быстро устранить.

«Мы сегодня имеем представление о том, что происходит на рынке. Мы видим, что круг субъектов, имеющих более чем 100 га, изменился за эти две недели по сравнению с 1 июля. И, несмотря на обременительный механизм проверки нотариусами, мы сегодня имеем на 4 позиции длиннее список физических лиц, имеющих более чем 100 га. И перечень земельных участков больше на 85 участков. Что касается юридических лиц, то наоборот - произошло уменьшение, стало меньше земельных участков и уменьшилась площадь», - сообщил Мирошниченко.

Он поддержал идею упрощения механизма контроля за приобретением земель сельхозназначения в собственность и выразил уверенность, что вместо этого нужно сосредоточиться на контроле за результатом.

«Госгеокадастр готов это сделать», - подытожил заместитель главы ведомства.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю (не более 100 га) могут только физлица - граждане Украины. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства будет решаться на общенациональном референдуме.

По данным Минагрополитики, за первые 12 дней июля в Украине было заключено 600 земельных соглашений. По площади земель, по которым зарегистрированы соглашения, лидируют Полтавщина и Харьковщина - соответственно 115,6 га и 112,7 га.