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Либерия открыла рынок для украинских производителей мяса птицы
16:46 15.07.2021 |
Украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать продукцию в Республику Либерия.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД, соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.
«Страны Африки - это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров... МИД в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой открыли рынок Либерии для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него. Важно, что речь идет, в частности, об увеличении экспорта пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество», рубрика «Сертификаты на экспорт из Украины».
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