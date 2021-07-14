Порядка 9% с/х земель в Украине обрабатывают 25 крупнейших агрохолдингов - Concorde Capital

Доля земельных участков, обрабатываемых 25 крупнейшими агрохолдингами, составляет 9% (3,88 млн га) от общей площади земель сельхозназначения в Украине, сообщила инвестиционная компания Concorde Capital (Киев) в ходе презентации аграрной онлайн-платформы KupiPai.

По ее данным, земельный банк агрохолдинга "Кернел" (основной бенефициар – Андрей Веревский) составляет 510 тыс. га, "Укрлендфарминга" (Олег Бахматюк) - 475 тыс. га, МХП (Юрий Косюк) – 370 тыс. га, "Агропроспериса" (Джордж Рор и Морис Табасиник) – 300 тыс. га, "Астарты" (Виктор Иванчик) - 243 тыс. га.

Также "Континентал Фармерз" обрабатывает 195 тыс. га, "Epicentr Agro" – 160 тыс. га, "АСТ" – 150 тыс. га, "Harveast" – 127 тыс. га, "ИМК" – 120 тыс. га, "Укрпроминвест-Агро" – 120 тыс. га, "Агротон" и "Агрейн" – по 110 тыс. га, Vitagro и "Приват-агро" – по 85 тыс. га.

Concorde Capital отметил, что земельный банк "TAS-Агро" и "Нибулона" составляет по 83 тыс. га, "Агровисты", "Свитанка" и LNZ –по 80 тыс. га, Agrotrade – 71 тыс. га, Ristone Holdings -67 тыс. га, "Панды" – 59 тыс. га, Grain Alliance – 57 тыс. га, AgroGeneration – 56 тыс. га.

Инвесткомпания напомнила, что общая площадь Украины составляет 60,3 млн га, в том числе для ведения сельского хозяйства пригодны 42,7 тыс. га (из них 31,1 млн га находятся в частной собственности, 10,4 млн га – в госсобственности, 1,2 млн га – другой форме собственности). При этом 89% из 31,1 млн га земельных участков в частной собственности составляют частные паи граждан.

Concorde Capital напомнил, что по данным за 2019 год, 56% земельных участков обрабатывали их арендаторы-физлица, 29% - собственники-физлица, 8% земель были арендованы у государства, а 7% - не обрабатывались совсем.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвестгрупп, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.