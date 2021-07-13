Минсельхоз США увеличил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины в 2021/22 МГ на 0,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июльском отчете улучшило прогноз производства и экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в июне – до 30 млн тонн и 21 млн тонн соответственно.

USDA в июле сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ на уровне 30,5 млн тонн, урожая - на 37,5 млн тонн.

Минсельхоз США также прогнозирует рост мировой торговли зерновыми в 2021/2022 МГ на 0,8 млн тонн до рекордных 204,0 млн. тонн за счет увеличения объемов экспорта из стран ЕС, Украины и Австралии, тогда как Канада, Казахстан и США сократят экспорт данных культур.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в 2021/2022 МГ рост экспорта зерновых и зернобобовых культур на четверть по сравнению с предварительными данными за 2020/2021 МГ – с 44,63 млн тонн до 56 млн тонн, при их урожае в 75,8 млн тонн.

Ранее министерство обнародовало на своем сайте предварительные данные, согласно которым экспорт Украиной зерновых и зернобобовых культур в 2020/2021 МГ сократился на 21,3% по сравнению с 2019/2020 МГ - до 44,63 млн тонн. Экспорт пшеницы в 2020/2021 МГ снизился на 18,9% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 16,44 млн тонн, кукурузы – на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменя – на 17,1%, до 4,21 млн тонн, муки - в 2,6 раза, до 0,126 млн тонн.