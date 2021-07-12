Вина українського бренду 46 Parallel відзначені золотою та срібними медалями престижного міжнародного конкурсу

Вина бренду 46 Parallel відзначені золотою та срібними медалями Міжнародного конкурсу Concours Mondial de Bruxelles та визнані одними із кращих серед 10 000 вин із 50 країн.





46 Parallel Wine Group - єдина українська компанія, яка отримала золото в рамках сліпих дегустацій одного з найпрестижніших конкурсів Concours Mondial de Bruxelles, який відбувся у Люксимбургу 17-27 червня. Це успіх не тільки для компанії, яка за півтора роки існування здобула 50 медалей на міжнародних та українських конкурсах, але й для всієї виноробної галузі України. Своєю перемогою винороби вкотре підтвердили: вітчизняні вина гідні бути в одному списку з кращими винами світу, а також стати візитною карткою країни на міжнародній арені.

Визнання експертів Concours Mondial de Bruxelles 2021 отримали вина з авторських колекції Grand Admiral та El Capitan.

Золотом конкурсу відзначене авторське преміальне марочне сухе червоне вино Grand Admiral Merlot-Cabernet Sauvignon.

Срібло у Люксембургу отримало марочне сухе червоне вино Grand Admiral Merlot. Це вино підкорило експертів з усього світу та здобуло шість нагород українських та міжнародних конкурсів, а також отримало схвальні відгуки безкомпромісної в питаннях якості консультанта Її Величності Королеви Великобританії - Дженсіс Робінсон.

Срібну медаль Concours Mondial de Bruxelles 2021 у доробок 46 Parallel Wine Group принесло ігристе вино El Capitan Brut з вишуканої колекції легких преміальних вин El Capitan.

Усі вина, які подаються на конкурс, проходять декілька етапів відбору і ретельної експертизи. Цього року їх оцінювали 60 комісій дегустаторів - всього 250 професіоналів світового рівня компетенції, які мають колосальний досвід участі в сліпих дегустаціях.

- Ми пишаємося тим, що наші вина увійшли до списку кращих вин світу. Медалі конкурсу та визнання експертів, які відзначили виняткову якість наших вин, не просто дають об'єктивну та неупереджену експертну оцінку, але й надихають на створення вин преміального рівня, які будуть відкривати Україну світові, - коментує СЕО та засновниця компанії 46 Parallel Wine Group Анна Горкун.

ДОВІДКА ПРО КОНКУРС:

Concours Mondial de Bruxelles - один із найпрестижніших Міжнародних винних конкурсів, який збирає ключових гравців індустрії з усіх куточків земної кулі, а до оцінки його експертів прислухаються виробники вина з чотирьох континентів. Тут розігруються найпрестижніші нагороди. І все заради одного - прагнення до високої якості. Завдяки цьому конкурс заслужив репутацію найпрофесійнішого і вже давно став путівником споживача в світі якісного виноробства. Перший винний «чемпіонат світу» Concours Mondial de Bruxelles пройшов в 1994 році. Тоді всього лише за два місяці на дегустації в Брюгге вдалося зібрати 869 брендів з 29 країн. Але не дивлячись на його початкове Брюссельське походження, з 2006 року Concours Mondial de Bruxelles проводиться в різних винних регіонах Європи у виїзному форматі.

ДОВІДКА ПРО КОМПАНІЮ:

46 Parallel Wine Group - українська компанія, яка створює вина високої європейської якості, гідні бути візитною карткою України на світових ринках. Вина створені виключно з українського винограду, який народжується на 46-ій паралелі - в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Компанія представлена двома брендами: 46 Parallel та Apostrophe. Сьогодні компанія запроваджує тренд на якісне українське вино, про що свідчить її діджитал-орієнтованість, розширення експортного потенціалу та визнання світових експертів. За півтора роки існування 46 Parallel Wine Group виборола майже 50 нагород на вітчизняних та міжнародних дегустаційних конкурсах, серед яких нагороди американського конкурсу USA Wine Ratings, Велика золота медалю Sélections Mondiales des Vins Canada, London Wine Competition 2021. Вина компанії - переможці Всеукраїнських дегустаційних конкурсів: Odessa Wine & Spirit Awards 2021, Винний Гід України, Ukrainian Wine&Spirits Awards та інших, а вино El Capitan Rose - визнано Кращим рожевим вином України. Усі бренди компанії об'єднані слоганом «Proudly Ukrainian», що означає, ми пишаємося якістю і українським походженням наших вин.

Експортні ринки компанії - Канада, Нігерія, Китай, Велика Британія.





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