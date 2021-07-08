Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев - ФАО

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за последние 12 месяцев, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июне составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, но все еще на 33,9% выше, чем годом ранее. Падение объясняется снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое с лихвой перекрыло рост котировок мяса и сахара, поясняется в сообщении.

Индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув самого низкого за последние четыре месяца уровня.

Индекс цен на зерновые снизился на 2,6% по сравнению с его майским уровнем, но при этом он все еще на 33,8% выше значения за соответствующий месяц 2020 года. Цены на кукурузу на международных рынках упали на 5% вслед за снижением котировок в Аргентине в результате роста предложения за счет нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось. Международные цены на пшеницу в июне уменьшились незначительно - на 0,8%. Этому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях. Эти факторы нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке, поясняется в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию уменьшился на 1%. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на сливочное масло, что объясняется резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе.

Вместе с тем индекс цен на сахар продолжает расти третий месяц подряд, увеличившись на 0,9% по сравнению с майским показателем и достигнув нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, поясняет ФАО.

Индекс цен на мясо в июне вырос на 2,1%, и эта тенденция сохраняется девятый месяц подряд. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс поднялся на 15,6%, но он все еще на 8% ниже максимального уровня, который был достигнут в августе 2014 года.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.