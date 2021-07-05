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Торгпред Украины возглавил на год Международный зерновой совет
19:07 05.07.2021 |
Торгового представителя Украины и замминистра экономики Тараса Качку назначили председателем Международного зернового совета на 2021/22 год, во время председательства Украины будет работать над прозрачностью рынка и кооперации.
Об этом говорится в пресс-релизе Международного зернового совета (International Grains Council, IGC).
"Во время своего председательства, Украина заинтересована в сотрудничестве с членами Секретариата и IGC, чтобы увеличить рыночную прозрачность и торговое сотрудничество по зерновым, масличным и рисовым культурам, ведь это особенно важно в условиях неопределенности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также среди приоритетов Украины - содействие диалогу между правительствами по торговой политике зерновыми и сотрудничеству между государственными и частными секторами ради устойчивости мировой торговли и пищевых систем.
Напоминаем:
Заместителя министра экономики Украины Тараса Качку выбрали председателем в Международном совете по зерну на 2021/2022 год. Украина будет председательствовать впервые.
Международный совет по зерну - межправительственная организация, призванная содействовать развитию международного сотрудничества между странами-экспортерами и импортерами зерна. Членами совета сейчас являются 29 стран и Европейский Союз.
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