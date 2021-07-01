Рада вернула 20% ставку НДС для продукции животноводства, ржи, овса и сахарной свеклы

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продукцию животноводства, рожь, овес, семена льна и сахарную свеклу, сниженная с начала года до 14%, будет возвращена на уровень 20%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон (№5425-д) Верховная Рада приняла в четверг 309 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ставка 20% будет вновь действовать для продукции с кодами по УКТВЭД 0102 (живой крупный рогатый скот), 0103 (живые свиньи), 0104 10 (живые овцы), 0401 (в части цельного молока), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

В то же время в отношении других зерновых и масличных оставлена ставка НДС 14%. В частности, речью идет о товарах с кодами по УКТВЭД 1001 (пшеница и меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1205 (семена рапса) и 1206 00 (семена подсолнечника).

Как ранее отмечал глава профильного аграрного комитета Николай Сольский, идея о снижении цены и уменьшении налоговых нарушений при пониженной ставке 14% не сработала для продукции животноводства. Принятый закон направлен на содействие стабильности ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках, а также создание равных и справедливых условий налогообложения НДС для сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли.