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Рада упростила ввоз пестицидов и агрохимикатов
15:37 30.06.2021 |
Верховная Рада внесла изменения в закон "О пестицидах и агрохимикатах" в части правил ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2289 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.
Законом исключается введенная с 2016 года норма, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине пестицидов является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады выступало против принятия этого законопроекта.
Эксперты отмечали, что исключение требования о проведении государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране производства может привести к тому, что на территорию Украины будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, которые являются непризнанными ни в Украине, ни в стране, в которой они производятся. Единственным основанием для их ввоза станет разрешение Минприроды, что создает предпосылки для коррупционных правонарушений.
"Кроме этого, территория Украины может стать базой для проведения исследований и испытаний созданных за рубежом и незарегистрированных нигде пестицидов неизвестного качества, что может оказать негативное влияние на экологию. К тому же исключение упомянутого положения может привести к ввозу и применению в Украине пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию в стране производителя по разным причинам, включая их вредное воздействие", - подчеркивается в выводах экспертов парламента.
Экспертное управление ВР отмечает, что это не соответствует статьям 16 и 50 Конституции, которые гарантируют обеспечение в Украине экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на ее территории, сохранение генофонда Украинского народа и право каждого на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.
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