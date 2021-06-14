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Посольство Аргентины и сеть магазинов «Сырное Королевство» провели совместный ивент
10:20 14.06.2021 |
В программе празднования Всемирного Дня Мальбека прошла профессиональная дегустация под эгидой Посольства Аргентины, Министерства иностранных дел, международной торговли и культуры Аргентинской Республики, ассоциации "Wines of Argentina" и Аргентинской винодельческой компании.
Организатором дегустации с food-and-wine pairing выступила сеть магазинов "Сырное Королевство".
Резиденция Посла стала настоящим отражением культуры Аргентины, где витала невероятная атмосфера благодаря лучшим профессионалам своего дела.
Выбирали идеальные пары и комментировали вина: Valeria Gamper - «Лучший сомелье Аргентины 2019», Хуан Пабло Мурхий - «Лучший аргентинский энолог-2021 в возрасте до 40 лет», Emiliano Stratico, преподаватель WSET в Бордо, и Denis Priimagi - Первый сырный сомелье Украины, автор Сырного королевства и член жюри "The World Cheese Awards".
В дегустации принимали участие профессиональные деятели Украины: лучшие сомелье и кависты, владельцы кулинарных школ, кейтеринг-компаний, ивент-операторов и инших профессионалов сегмента высокой гастрономии.
Отобрали таки лучшие сочетания:
1) Argento Organic Malbec 2020 с Beemster Royaal Grand Cru;
2) La Mascota Malbec 2019 - Овечий выдержанный сыр (6 мес.);
3) Santa Ana Malbec Reserve - Gudbrandsdalen;
4) Fuzion Malbec 2018 - Gorgonzola Dolce;
5) La Linda Malbec 2018 - Der Alte старая Гауда;
6) Trapiche Malbec - Tete de Moine.
Сырное Королевство - это семья атмосферных магазинов голландских сыров, со 100 видами сыра из Европы. Миссия Сырного Королевства - развивать европейскую культуру потребления сыра в Украине. Научить его понимать, любить, творить, правильно подавать, нарезать, дегустировать и готовить каждый день. На сегодня в сети Сырное королевство 74 магазина по всей Украине.
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